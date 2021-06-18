У Запорізькій області 8-річний хлопчик майже тиждень жив на вулиці

Двоє дорослих, які з ним були поруч, не змогли надати документи дитини.

У Мелітополі Запорізької області виявили 8-річного хлопчика, який жив на вулиці. Дитину забрали до лікарні.

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Про це повідомляє служба у справах дітей Мелітопольської міської ради.

Про те, що хлопчик живе на вулиці до служби у справах дітей повідомили анонімно. Працівники служби виїхали на місце і виявили дитину 8 років, яка перебувала на території міста у супроводі двох дорослих людей, з їх слів, батьків дитини, які вже близько тижня жили під відкритим небом. Документів, які б підтвердили особу малолітньої дитини вони надати не змогли.

Дитину доправили до лікувального закладу для медичного огляду та необхідного лікування.

Нагадаємо, що в Одесі судитимуть подружжя, яке недбало ставилося до дітей. В результаті їхня 8-місячна донька померла від бронхопневмонії, а 2-річний син почав відставати у розвитку.

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