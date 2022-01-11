У Запорізькій області автомобіль на швидкості влетів у дерево: легковик розірвало на частини, загинуло двоє людей (фото)

Тіла загиблих довелося вирізати за допомогою спеціальних інструментів.
У Мелітополі Запорізької області вночі 11 січня сталася смертельна ДТП. Водій автомобіля на великій швидкості влетів у дерево.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС області.
Подія сталася на проспекті Богдана Хмельницького. Там водій автомобіля Chevrolet Cruze, втратив керування, злетів у кювет і врізався у дерево.
Внаслідок чого на місці померли 36-річний водій та 31-річна пасажирка. Удар був такої сили, що автомобіль буквально перетворився на купу металу. Тіла загиблих довелося вирізати за допомогою спеціальних інструментів.
“Співробітники ДСНС за допомогою аварійно-рятувального обладнання деблокували тіла загиблих з понівеченої автівки. Обставини ДТП з’ясовуються. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування”, — розповіли в пресслужбі ДСНС області.
Нагадаємо, що у Харкові на території Свято-Благовіщенського кафедрального собору сталася пожежа.
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