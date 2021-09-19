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У Запорізькій області автомобіль влетів у натовп людей, які святкували весілля: водій намагався втекти

У Запорізькій області автомобіль влетів у натовп людей, які святкували весілля: водій намагався втекти

ГУ Національної поліції у Запорізькій області

Водія затримали свідки ДТП.

У м. Мелітополь Запорізької області у суботу, 18 вересня, автомобіль ВАЗ виїхав на тротуар, де збив трьох людей. 

Про це повідомили у Нацполіції Запорізької області. 

Відомо, що 23-річний водій автомобіля ВАЗ не впорався з керуванням, через що виїхав на тротуар, де збив трьох людей -  35-річного чоловіка та двох жінок, віком 53 та 61 рік. Потерпілих із численними травмами госпіталізували. За даними місцевих ЗМІ, потерпілі - це гості весілля, які стояли на тротуарі біля ресторану. 

За даними правоохоронців, водій автомобіля намагався втекти з місця ДТП, проте його затримали свідки ДТП. На момент скоєння аварії він був тверезим. У поліції відкрили провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). 

Нагадаємо, у Тернополі збили на смерть 28-річну дівчину

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