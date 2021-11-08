У Запорізькій області чоловік підпалив авто і разом із ним дружину

Жінка перебуває у важкому стані у лікарні.

У селищі Кушугум Запорізького району у гаражі одного із приватних будинків сталася пожежа. Чоловік облив бензином та підпалив своє авто, а разом із ним дружину. Жінка перебуває у реанімації у важкому стані.

Про це повідомила волонтерка і заступниця голови Запорізької ОДА Злата Некрасова.

"Дівчина, 29 років. 52% глибоких опіків. Чоловік облив бензином машину і підпалив, вона стояла поруч. Стан вкрай важкий, тиск постійно скаче, потребує ліків і безлічі операцій. Дівчинка, ми віримо в те, що ти впораєшся. Ми з тобою", - написала Злата Некрасова.

Зараз на лікування постраждалої жінки волонтери збирають кошти.

Пожежа сталася 4 листопада у селищі під Запоріжжям. Постраждали жінка 29 років та чоловік 38 років. Жінка отримала термічний опік полум'ям ІІІ ст. тулуба, кінцівок, голови 63%. У чоловіка діагностували отруєння продуктами горіння, опік верхніх дихальних шляхів, м'яких тканин обличчя, кистей, нижніх кінцівок І-ІІ ст. 20%.

В обставинах події розбиратимуться правоохоронці.

Нагадаємо, що у Полтавській області під час розпиття спиртних напоїв син побив матір і батька. Чоловік помер одразу, а жінку зловмисник ще облив горючою речовиною і підпалив. У подальшому фігурант намагався ініціювати свою непричетність.

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