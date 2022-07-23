У Запорізькій області чоловік помер після невдалого трюку

Щоб зняти відео для соцмережі, чоловіки завдавали один одному ляпасів. В результаті, один з них не втримав рівноваги, впав та вдарився головою об бетон.

За декілька днів потерпілий помер у лікарні.

Про це повідомили у поліції Запорізької області.

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До поліції Нікополя надійшло повідомлення про госпіталізацію 27-річного місцевого мешканця. Чоловіка доправили до лікарні з травмою голови, внаслідок якої він помер.

Оперативники з’ясували, що потерпілий з товаришем вживали алкоголь та переглядали соцмережі. Коли натрапили на відео, де люди дають один одному ляпаси, вирішили повторити цей трюк.

Під час експерименту, один з чоловіків втратив рівновагу та вдарився головою об бетонну конструкцію. Він втратив свідомість, але потім отямився та продовжив вживати алкоголь.

Згодом чоловіка госпіталізували до лікарні, де він помер. За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження, в рамках якого опрацювали покази свідків події та кваліфікували вказаний факт як вбивство через необережність.

Зловмиснику повідомили про підозру за ч. 1 ст. 119 (вбивство через необережність) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до п'яти років позбавлення волі.

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