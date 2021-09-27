У Запорізькій області чоловік з інвалідністю підірвався на гранаті

У Запорізькій області чоловік з інвалідністю підірвався на гранаті

Чоловіка з травмами доправили до лікарні.

У Запорізькій області 70-річний пенсіонер підірвався на гранаті. Його з важкими поаненнями доправили до лікарні.

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Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Запорізькій області.

У Запорізькій області 70-річний чоловік потрапив до реанімації в результаті вибуху гранати на власному подвір'ї. Потерпілий у важкому стані перебуває в реанімаційному відділенні лікарні з чисельними осколковими пораненнями верхніх та нижньої кінцівок, контузією, травматичним пораненням лівого ока.

Пенсіонер має 2 групу інвалідності (цукровий діабет, відсутня нижня кінцівка),

"Попередньо встановлено, що близько 12 години дня, 26 вересня, потерпілий на території свого подвір’я підірвав гранату "Ф-1". Більше ніхто не постраждав. З місця події спеціалісти вибухотехнічного управління вилучили уламки корпусу гранати "Ф-1", важіль та кільце із запобіжною чекою, підривач УЗГРМ", - розповіли у поліції.

За фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ. Причини та обставини інциденту встановлюються в рамках досудового розслідування.

Нагадаємо, що київські оперативники затримали чоловіка з боєприпасом у кишені. Порушника помітив перехожий та зателефонував до поліції.

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