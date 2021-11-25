У Запорізькій області чоловік з інвалідністю вкоротив собі віку

У Запорізькій області чоловік з інвалідністю вкоротив собі віку

Місцевий житель стрибнув із балкона.

У Мелітополі Запорізької області вкоротив собі віку 65-річний чоловік. Він стрибнув з балкона на 5 поверсі.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції Запорізької області.

Вчора, 24 листопада, близько 20:20 до поліції надійшло повідомлення від диспетчера "швидкої" про те, що з п’ятого поверху одного із будинків на проспекті Богдана Хмельницького у Мелітополі впав чоловік. Від отриманих травм він загинув на місці.

Правоохоронці встановили, що загиблий - 65-річний місцевий житель. він покінчив життя самогубством, самостійно стрибнувши з балкону п’ятого поверху будинку за місцем свого мешкання.

"Поліцейськими встановлено, що чоловік хворів, мав інвалідність і раніше вже намагався покінчити життя самогубством. За фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з додатковою кваліфікацією "самогубство", - розповіла речниця поліції Олена Лебединська.

Триває досудове розслідування, яке встановить усі деталі цієї події.

Нагадаємо, що Херсонській області 32-річний батько кілька разів зґвалтував своїх малолітніх доньок. Коли одна із дівчат розказала про це матері, чоловік намагався вчинити самогубство.

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