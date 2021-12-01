У Запорізькій області чоловік застрелив собаку на очах у дитини: як його покарали

У Запорізькій області чоловік застрелив собаку на очах у дитини: як його покарали

Тепер зловмисник відповідатиме перед законом.

У Запорізькій області п’яний чоловік з пневматичної гвинтівки вистрілив в собаку. Інцидент стався на очах у малолітньої дитини. Після цього поліція відкрила кримінальне провадження.

Про це повідомили у поліції області.

В ході розслідування зібрано докази того, що зловмисник діяв умисно і з хуліганських мотивів у присутності 12-річної дитини, скоїв прицільний вистріл у собаку з пневматичної гвинтівки.

За висновками ветеринарного експерта, кульове поранення в ділянці грудної клітини спричинило ушкодження внутрішніх органів, які призвели до смерті тварини.

Наразі слідчим поліції за процесуального погодження з окружною прокуратурою, чоловіку оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, визначеного у ч. 2 ст. 299 Кримінального кодексу, а саме в умисному жорстокому поводженні з твариною, яке призвело до загибелі тварини, вчиненому у присутності малолітньої дитини.

На підозрюваного очікує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

Нагадаємо, що у селі Полонка Луцького району директор луцької школи з рушниці застрелив сусідського пса.

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