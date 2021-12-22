У Запорізькій області чоловік жорстоко вбив людину та "катав" її на велосипеді

У Запорізькій області чоловік жорстоко вбив людину та "катав" її на велосипеді

Правоохоронцям вдалося затримати підозрюваного у скоєнні злочину.

У Бердянську Запорізької області чоловік під час гуляння жорстоко вбив свого приятеля, після чого завантажив його тіло на велосипед і спробував сховати.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції області.

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Подія сталася, коли обоє чоловіків розпивали спиртне вдома у підозрюваного, між ними стався конфлікт. Не впоравшись з емоціями, господар будинку напав на приятеля та завдав ударів по голові та тілу. Внаслідок чого потерпілий помер на місці.

Щоб сховати сліди злочину, вбивця погрузив тіло загиблого на велосипед та вивіз на вулицю Спортивну. Там його згодом і знайшли перехожі, котрі викликали на місце правоохоронців.

Пізніше правоохоронцям вдалося затримати підозрюваного у скоєнні злочину. Ним виявився раніше засуджений чоловік.

“Працівники відділу кримінальної поліції провели ряд оперативно-пошукових заходів, встановили та опитали свідків, а також проаналізували записи з наявних камер відеоспостереження. В результаті оперативники встановили особу, причетну до скоєння злочину. Ним виявився раніше судимий місцевий чоловік 1972 року народження”, — розповів т.в.о. начальника відділу кримінальної поліції Бердянського районного відділу поліції Дмитро Зіненко.

Підозрюваному повідомили про скоєння злочину. Йому загрожує до 10 років ув'язнення.

Нагадаємо, що на Дніпропетровщині невідомий увірвався до кафе та розстріляв чоловіка.

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