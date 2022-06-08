У Запорізькій області цього року не відкриється туристичний сезон - ОВА

У Запорізькій області цього року не відкриється туристичний сезон - ОВА

У Запорізькій області цього року не відкриється курортний сезон.

Зокрема, одна з причин у тому, що за понад три місяці війни російська армія окупувала частину територій регіону.

Про це розповів начальник відділу туризму ЗОВА Євген Коваленко.

"Через повномасштабне вторгнення окупаційних військ в Запорізькій області не відбудеться курортний сезон. Для відкриття баз відпочинку необхідно виключити небезпеку для життя відпочивальників. Це можливо здійснити лише після перемоги", - пояснив чиновник.

Мешканцям прибережних території рекомендовано утриматись від відпочинку на узбережжі Азовського моря через потенційну небезпеку для їх життів.

Коваленко також наголосив, що власники баз відпочинку мають змогу фіксувати завдані збитки, а також втрачену вигоду. Після перемоги завдані збитки та втрати будуть стягнуті із країни-агресорки Росії та компенсовані власникам цих рекреаційних установ.

Як повідомлялося, російські окупанти руйнують та нищать інфрастуктуру на тимчасово захоплених територіях. Цього року бази відпочинку у курортній Кирилівці не зможуть розпочати літній сезон та прийняти відвідувачів. Росіяни навезли туди багато техніки, на базах відпочинку стоять "Гради".

Читайте також: