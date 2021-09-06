У Запорізькій області дев'яту добу розшукують школяра, який пішов з дому: його прикмети і фото

У Запорізькій області дев'яту добу розшукують школяра, який пішов з дому: його прикмети і фото

Пошуками хлопчика займаються поліцейські, нацгвардійці і всі небайдужі.

У Запорізькій області правоохоронці спільно з військовими і волонтерами розшукують 11-річного Максима Самофалова. Школяр 29 серпня вийшов з дому і зник безвісти.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції області.

Так, провохоронці розшукують учня 5 класу школи-інтернат села Терпіння Мелітопольського району. Його прикмети: на вигляд до 11 років, зріст приблизно 120 сантиметрів, худорлявої статури, волосся русяве, очі — зелені. Був одягнений в чорну футболку і шорти.

За даними правоохоронців, дитина може перебувати в Запоріжжі або Мелітополі.

“Поліція звертається до громадян із проханням: якщо ви впізнали хлопця, зображеного на фотографії, знаєте місце його знаходження, чи бачили на вулицях міста, терміново повідомте про це за телефонами: (06131) 9-13-60, 6-12-61, 098 580 51 56 (чергова частина), 050 266 31 67, 097 338 40 18, 096 981 16 11 (ювенальні поліцейські) або 102”, — підкреслили в Нацполіції області.

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