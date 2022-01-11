У Запорізькій області дніпрянин-морж купувався на Азовському морі

Під час купання температура повітря була плюс один, а води - плюс п’ять.
Відкрив купальний сезон у Азовському морі. Дніпрянин спеціально у січні приїхав до курортної Кирилівки аби зануритись у зимові хвилі.
Про це йдеться у ТСН.Ранок 11 січня.
Під час купання температура повітря була плюс один, а води - плюс п’ять. До всього ще й вітряно. Однак моржа із чотирирічним досвідом це не зупинило.
Він розповів, пірнути у Азовське море саме взимку, було його давньою мрією. Заразом знайшов і кілька переваг. Жартує, не зустрів жодної медузи, та й пляж від відпочивальників зовсім вільний.
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