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У Запорізькій області дніпрянин-морж купувався на Азовському морі

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У Запорізькій області дніпрянин-морж купувався на Азовському морі

pixabay.com

Під час купання температура повітря була плюс один, а води - плюс п’ять.

Відкрив купальний сезон у Азовському морі. Дніпрянин спеціально у січні приїхав до курортної Кирилівки аби зануритись у зимові хвилі. 

Про це йдеться у ТСН.Ранок 11 січня.

Під час купання температура повітря була плюс один, а води - плюс п’ять. До всього ще й вітряно. Однак моржа із чотирирічним досвідом це не зупинило. 

Він розповів, пірнути у Азовське море саме взимку, було його давньою мрією. Заразом знайшов і кілька переваг. Жартує, не зустрів жодної медузи, та й пляж від відпочивальників зовсім вільний.

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