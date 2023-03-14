У Запорізькій області двоє хлопчиків отримали мінно-вибухові травми: медики розповіли про стан дітей

В одному з приватних будинків села Новоіванівка Запорізької області двоє хлопчиків отримали мінно-вибухові травми, коли гралися з вибухонебезпечним предметом. За попередніми висновками, вони знайшли руків‘я від протитанкової кумулятивної гранати РКГ-3.

Про це "Суспільному" розповів директор Запорізької обласної клінічної дитячої лікарні Юрій Борзенко.

Один з постражалих 10-річний школяр буде продовжувати лікування ще тиждень, доки йому не знімуть шви. Його трирічного брата, який також має мінно-вибухову травму, 13 березня виписали з лікарні.

"Стан [дітей - ред.] був середньої важкості. У молодшого, трирічного хлопчика, були поверхові поранення шкіри та підшкірної клітковини. У старшого хлопчика — проникаючі через шкіру та в м’які тканини було три уламки. Їх після хімічної обробки видалили".

Нагадаємо, на Миколаївщині чоловік приніс на подвір'я будинку нерозірваний касетний снаряд. Він здетонував, і внаслідок вибуху постраждав дев’ятирінчий хлопчик.

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