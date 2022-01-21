У Запорізькій області фура збила жінку, яка стояла на зупинці громадського транспорту

У Запорізькій області фура збила жінку, яка стояла на зупинці громадського транспорту

Від отриманих травм постраждала загинула на місці.

У Запорізькій області на автобусній зупинці села Значкове стався трагічний випадок. Причіп фури занесло під час руху і вона збила на смерть жінку, яка там стояла.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Запорізькій області.

Так, водій вантажного автомобіля DAF з напівпричіпом їхав на автошляху "Запоріжжя-Донецьк". Тягач фури, який був порожнім, занесло на слизькій дорозі, тож водій не впорався з кермуванням і виїхав на узбіччя передньою частиною кузова та збив жінку, яка стояла поруч із зупинкою.

Від отриманих травм 48-річна жителька села Задорожнє, Запорізького району померла на місці.

Встановлено, що за кермом фури перебував 32-річний чоловік - житель Донецької області. Він був тверезий. В авто крім нього нікого не було, а причіп був порожній.

"За фактом ДТП слідчим відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України", - зазначили у поліції.

Правоохоронці шукають свідків смертельної ДТП.

Нагадаємо,що проти 16-річного хлопця, який у Луцьку на пішохідному переході влетів у натовп людей і збив 6 осіб, ймовірно, відкриють ще кілька справ і оголосять нову підозру.

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