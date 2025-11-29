ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
301
1 хв

У Запорізькій області лунають вибухи: що відомо

На Запоріжжі у суботу, 29 листопада, лунають вибухи.

Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Стовп диму

Ввечері 29 листопада у Запорізькій області пролунали вибухи.

Про це повідомляють моніторингові канали.

«Вибухи у Запорізькій області», — йдеться у повідомленні.

Раніше йшлося про те, що окупанти вдарили по Запорізькій області, поранивши 4-річну дитину.

«Росіяни обстріляли Пологівський район. Внаслідок атаки хлопчик зазнав поранень», — написав керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.

301
