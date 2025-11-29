- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 301
- Час на прочитання
- 1 хв
У Запорізькій області лунають вибухи: що відомо
На Запоріжжі у суботу, 29 листопада, лунають вибухи.
Ввечері 29 листопада у Запорізькій області пролунали вибухи.
Про це повідомляють моніторингові канали.
«Вибухи у Запорізькій області», — йдеться у повідомленні.
Раніше йшлося про те, що окупанти вдарили по Запорізькій області, поранивши 4-річну дитину.
«Росіяни обстріляли Пологівський район. Внаслідок атаки хлопчик зазнав поранень», — написав керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.