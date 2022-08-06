У Запорізькій області місцевих просять вже запасатися дровами: "Зима буде найскладнішою"

Через російське вторгнення опалювальний сезон 2022-2023 рр. у Запорізькій області буде дуже складним. Саме тому влада області просить місцевих вже зараз запасатися дровами і паливними брикетами.

Крім того, за словами очільника Запорізької ОВА Олександра Старуха, в області мають бути створені стратегічні запаси та передбачені альтернативні газу види палива.

Про це Старух написав у своєму Телеграмі.

"Через російське вторгнення ця зима буде найскладнішою. Вже сьогодні треба думати про утеплення осель, приватному сектору, по можливості, запасатися дровами та паливними брикетами. Крім того, спираючись на ситуацію, мають бути створені стратегічні запаси та передбачені альтернативні газу види палива", - наголосив очільник Запорізької ОВА.

Старух наголосив, що ситуація у зоні ведення активних бойових дій та на тимчасово захоплених територіях вкрай важка. Ворог перебив електромережі та газогони. Тепер у обласній адміністрації сподіваються забезпечити хоча б мінімальне проведення опалювального сезону.

"Складна ситуація склалася в зоні ведення бойових дій. Була також визначена потреба в додатковому фінансуванні обласних комунальних закладів, у побудові резервних електромереж. Розуміємо, що сезон буде важкий. Маємо перестрахуватися на всі випадки. Але, разом із тим, ми все витримаємо, подолаємо важкі часи та обов’язково переможемо", - підкреслив Старух.

Нагадаємо, опалювальний сезон 2022-2023 в Україні планують розпочати після 15 жовтня, зважаючи на погодні умови. Цієї зими ціна на газ для населення не зміниться. Вона становитиме 7 420 гривень за тисячу кубометрів.

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