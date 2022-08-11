У Запорізькій області можуть запровадити комендатуру: що сталося

В Запорізькій області можуть запровадити комендатуру через регулярні поїздки цивільних через лінію розмежування.

Кабінет міністрів ухвалював ще до 24 лютого постановку, яка передбачала ведення коменданта та комендатури на таких вузлових точках. Лист з проханням ввести таку на Запоржжі надіслали головнокомандувачу Збройних сил Валерію Залужному.

Про це повідомила віцепрем'єр-міністерка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук, пише "РБК.Україна".

За її словами, відомство звернулося до Залужного, адже повноту влади під час ведення бойових дій і під час воєнного стану мають військові. Верещук сподівається, що наказ про комендатуру таки ухвалять.

"У Запорізькій області багато людей які повертаються, їдуть знову під час обстрілів на територію більш безпечну. Це вже набрало неправильних форм, коли люди ледь не влаштовують туристичні поїздки туди-сюди на лінії розмежування. Так не буде. Жодних комерційних рейсів там не буде. Ми чудово розуміємо, що бардак - це лише те, що грає на руку ворогу. Ми наведемо порядок і робимо це щодня", - заявила Верещук.

Як повідомлялося, від початку повномасштабної війни, 24 лютого, з Луганської області евакуювалися сотні тисяч людей. Втім, з різних причини багато мешканців залишилися. Наразі для мешканців Луганщини є три способи евакуюватися з регіону.

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