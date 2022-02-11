У Запорізькій області на дорозі зіткнулися маршрутка та легкове авто: є загиблі та постраждалі

У Запорізькій області на дорозі зіткнулися маршрутка та легкове авто: є загиблі та постраждалі

Травми різного ступеня тяжкості отримали дві особи. На місці загинула жінка.

У Запорізькій області вранці 11 лютого сталася дорожньо-транспортна пригода: на дорозі зіткнулися легковик і маршрутне таксі. Внаслідок чого загинула жінка.

Про це пише "Суспільне".

Як стало відомо, пригода сталася на Донецькому шосе. Там не розминулися маршрутка та легкове авто. Що саме спричинило аварію, зараз невідомо.

Внаслідок ДТП постраждали двоє людей. 51-річного чоловіка госпіталізували до лікарні із закритою черепно-мозковою травмою, струсом мозку, травмою хребта та кісток тазу. Ще один потерпілий — 31-річний чоловік — отримав допомогу на місці аварії. Крім того, загинула 49-річна жінка.

На автодорозі працюють слідчі. Встановлюються всі деталі того, що сталося.

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