У Запорізькій області невакцинованим студентам обмежать вхід до гуртожитків - рішення комісії з питань ТЕБ і НС

У Запорізькій області невакцинованим студентам обмежать вхід до гуртожитків - рішення комісії з питань ТЕБ і НС

Студенти, щоб потрапити до гуртожитків, повинні показати сертифікат вакцинації.

У Запорізькій області невакцинованим студентам обмежать вхід до гуртожитків.

Про це йдеться у протоколі засідання комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 12 листопада, повідомляє "Суспільне".

Так, комісія вирішила, що студентам, що потрапити до гуртожитків освітніх закладів потрібно буде надати міжнародний, внутрішній сертифікат або іноземний сертифікат, що підтверджує вакцинацію хоча б однією дозою вакцини від COVID-19 у паперовій версії або у застосунку "Дія".

Водночас в документі нічого не йдеться про можливість надати негативний ПЛР-тест або довідку від лікаря, яка засвідчує протипоказання до вакцинації.

У документі вказано, що термін виконання рішення комісії від 15 листопада.

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