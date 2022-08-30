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У Запорізькій області обшукують міськраду та обладміністрацію через розкрадання гумдопомоги посадовцями

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У Запорізькій області обшукують міськраду та обладміністрацію через розкрадання гумдопомоги посадовцями

Фото: Офіційний канал Служби безпеки України

Наразі триває слідство за трьома статтями Кримінального кодексу України.

СБУ та НАБУ розслідують можливе незаконне привласнення гуманітарної допомоги посадовцями в Запорізькій області.

Про це повідомляє офіційний канал Служби безпеки України.

Контррозвідники Служби безпеки України спільно з Національним антикорупційним бюро України здійснюють низку обшуків у Запоріжжі.

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Ці слідчо-оперативні дії відбуваються за фактом ймовірного незаконного привласнення гуманітарної допомоги, наданої Запорізькій області від початку широкомасштабного вторгнення РФ.

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Серед іншого, йдеться про обшуки у:

  • міськраді;
  • обласній військовій обладміністрації;
  • складських приміщеннях та за адресами проживання причетних до злочину осіб.

Під час обшуків у посадовців Запорізької міської ради виявлено:

  • речовини, схожі на наркотичні засоби, які направлені на експертизу;
  • незареєстровану вогнепальну зброю та набої до неї; 
  • велику кількість готівки.

Слідчі дії тривають, додаткова інформація буде оприлюднена згодом.

Нагадаємо, з окупованого селища Борова Харківської області нещодавно з мішком на голові в невідомому напрямку вивезли заступника головного гауляйтера Ігоря Познянського.

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Дата публікації
Перегляди
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