У Запорізькій області обшукують міськраду та обладміністрацію через розкрадання гумдопомоги посадовцями

Наразі триває слідство за трьома статтями Кримінального кодексу України.
СБУ та НАБУ розслідують можливе незаконне привласнення гуманітарної допомоги посадовцями в Запорізькій області.
Про це повідомляє офіційний канал Служби безпеки України.
Контррозвідники Служби безпеки України спільно з Національним антикорупційним бюро України здійснюють низку обшуків у Запоріжжі.
Ці слідчо-оперативні дії відбуваються за фактом ймовірного незаконного привласнення гуманітарної допомоги, наданої Запорізькій області від початку широкомасштабного вторгнення РФ.
Серед іншого, йдеться про обшуки у:
- міськраді;
- обласній військовій обладміністрації;
- складських приміщеннях та за адресами проживання причетних до злочину осіб.
Під час обшуків у посадовців Запорізької міської ради виявлено:
- речовини, схожі на наркотичні засоби, які направлені на експертизу;
- незареєстровану вогнепальну зброю та набої до неї;
- велику кількість готівки.
Слідчі дії тривають, додаткова інформація буде оприлюднена згодом.
Нагадаємо, з окупованого селища Борова Харківської області нещодавно з мішком на голові в невідомому напрямку вивезли заступника головного гауляйтера Ігоря Познянського.
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