У Запорізькій області обшукують міськраду та обладміністрацію через розкрадання гумдопомоги посадовцями

СБУ та НАБУ розслідують можливе незаконне привласнення гуманітарної допомоги посадовцями в Запорізькій області.

Про це повідомляє офіційний канал Служби безпеки України.

Контррозвідники Служби безпеки України спільно з Національним антикорупційним бюро України здійснюють низку обшуків у Запоріжжі.

Ці слідчо-оперативні дії відбуваються за фактом ймовірного незаконного привласнення гуманітарної допомоги, наданої Запорізькій області від початку широкомасштабного вторгнення РФ.

Серед іншого, йдеться про обшуки у:

міськраді;

обласній військовій обладміністрації;

складських приміщеннях та за адресами проживання причетних до злочину осіб.

Під час обшуків у посадовців Запорізької міської ради виявлено:

речовини, схожі на наркотичні засоби, які направлені на експертизу;

незареєстровану вогнепальну зброю та набої до неї;

велику кількість готівки.

Слідчі дії тривають, додаткова інформація буде оприлюднена згодом.

Нагадаємо, з окупованого селища Борова Харківської області нещодавно з мішком на голові в невідомому напрямку вивезли заступника головного гауляйтера Ігоря Познянського.

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