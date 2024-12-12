У Запорізькій області оголошено примусову евакуацію: подробиці

У поліції закликали всіх громадян евакуюватися з прифронтових населених пунктів до більш безпечних місць

Через посилення обстрілів на Оріхівському напрямку прийнято рішення щодо примусової евакуації жителів села Мала Токмачка Пологівського району. Воно знаходиться безпосередньо на лінії бойового зіткнення.

Про це повідомив начальник відділу регіональної поліції Олександр Кривенко.

Як зазначив начальник відділу, Унаслідок посилення обстрілів місцеві жителі наражаються на небезпеку, тому ухвалено рішення про їх примусову евакуацію.

Поліцейські евакуювали 22 особи, ще семеро виїхали самостійно. Проте в селі залишаються ще 16 осіб.

"Загалом, на сьогоднішній день на територіях, де ведуться активні бойові дії, перебувають 8884 особи", – йдеться в повідомленні.

Кривенко додав, що є населені пункти, з яких діти підлягали примусовій евакуації. Це Гуляйполе, Степногірськ, Новопавлівка, Преображенка та Єгорівка. Загалом звідти евакуювали 54 дитини разом з їхніми батьками.

"Поліція закликає всіх громадян евакуюватися з прифронтових населених пунктів до більш безпечних місць. Люди, які виявили бажання виїхати, можуть звернутися до правоохоронців за номером 102", – підсували в поліції.

Нагадаємо, наразі російська армія не має спроможності для того, аби захопити місто Запоріжжя. Втім, окупанти мають амбітні плани і прагнуть взяти під контроль всю територію Запорізької і Херсонської областей.

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