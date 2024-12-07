У Запорізькій області оголошено жалобу за жертвами російського удару

У суботу, 7 грудня, у Запорізькій області оголошено День жалоби за загиблими від російського обстрілу, який стався напередодні.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Запоріжжя втратило 10 своїх мешканців. Цинічний удар країни-терориста забрав їх життя. Невимовний біль. Найщиріші співчуття родинам загиблих та поранених", - йдеться у повідомленні.

Атака на Запоріжжя

Напередодні російська терористична армія завдала удару по Запоріжжю, влучивши в СТО. На станції техобслуговування загорілися автомобілі. У результаті авіаудару загинули 10 людей, вісім із них перебували в автомобілях.

Окупанти атакували вулицю у спальному районі Запоріжжя, де завжди багато людей, особливо ввечері, оскільки вони повертаються з роботи. Кількість постраждалих зросла до 24. Серед потерпілих є діти.

ТСН з місця прильоту в Запоріжжі! Тут люди згоріли живими!

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