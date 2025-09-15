- Дата публікації
У Запорізькій області оголошено повітряну тривогу: загроза ударних дронів
Уночы 15 вересня по всій території Запорізької області оголошено повітряну тривогу. Жителів закликають терміново прямувати до укриттів.
У Запорізькій області ввечері пролунали сигнали повітряної тривоги. За даними місцевої влади, існує загроза застосування російських ударних безпілотників.
Бережіть себе та терміново прослідуйте у безпечні місця.
Працює наша ППО.
До відбою залишайтеся в укриттях.
Жителів закликають не ігнорувати сигнали тривоги та перебувати у безпечних місцях до її скасування.
Нагадаємо, що раніше росіяни вдарили тричі по Запорізькому району.
У ніч проти 15 вересня російська армія завдала три удари по території Запорізького району. Пожежі, які виникли внаслідок атаки, вдалося загасити.