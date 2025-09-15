ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
89
1 хв

У Запорізькій області оголошено повітряну тривогу: загроза ударних дронів

Уночы 15 вересня по всій території Запорізької області оголошено повітряну тривогу. Жителів закликають терміново прямувати до укриттів.

Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © Associated Press

У Запорізькій області ввечері пролунали сигнали повітряної тривоги. За даними місцевої влади, існує загроза застосування російських ударних безпілотників.

  • Бережіть себе та терміново прослідуйте у безпечні місця.

  • Працює наша ППО.

  • До відбою залишайтеся в укриттях.

Жителів закликають не ігнорувати сигнали тривоги та перебувати у безпечних місцях до її скасування.

Нагадаємо, що раніше росіяни вдарили тричі по Запорізькому району.

У ніч проти 15 вересня російська армія завдала три удари по території Запорізького району. Пожежі, які виникли внаслідок атаки, вдалося загасити.

