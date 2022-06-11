У Запорізькій області окупаційна влада розпочала видавати російські паспорти

У суботу, 11 червня, російська окупаційна влада роздала кільком десятків мешканців тимчасово захопленого Мелітополя у Запорізькій області роздала перші паспорти громадян РФ.

Повідомляють про те, що паспорти отримали 30 осіб. Мовяляв, це видавання присвячене дню Росії.

Про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на так званого заступник начальника ГУ МВС у Запорізькій області Олексій Селіванов.

За його словами, відкритий країно-агресоркою паспортний центр у в Мелітополі нібито "приймає тисячі людей, обробляє понад сотню повних пакетів документів", які вдправляють до РФ для оформлення російського громадянства.

До слова, окупанти почали видавати паспорти РФ і на окупованій Херсонщині. Зазначається, що там документи отримали 25 осіб, повідомили в окупаційній адміністрації.

Слід зауважити, що фактично такі дії окупаційної влади означають примусову паспортизацію жителів українських територій, які зараз тимчасово під контролем РФ.

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін продовжує незаконні дії щодо української території. У середу, 25 травня, Путін підписав указ про спрощене отримання громадянства Росії для мешканців Запорізької та Херсонської областей України.

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