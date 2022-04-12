У Запорізькій області окупанти обстріляли село фосфорними бомбами

Завдяки дощовій погоді пожежі не сталося, поранених та загиблих немає.

У ніч проти 12 квітня у Запорізькій області окупанти обстріляли фосфорними бомбами село Новояковлівку Комишуваської територіальної громади.

Про це повідомили на сайті громади в Мережі.

"Російські окупанти продовжують здійснювати воєнні злочини, обстрілюючи житлові будинки у мирних населених пунктах, у тому числі забороненими боєприпасами. Завдяки дощовій погоді пожежі не сталося, поранених та загиблих немає. Є пошкоджені будинки", - йдеться в повідомленні.

Застосування фосфорних бомб заборонено Женевською конвенцією про захист жертв війни (протокол від 1977 року) та Конвенцією про конкретні види звичайної зброї.

Нагадаємо, що у ніч проти 12 квітня російські окупанти ракетами вдарили по Дніпропетровщині. Атаки з повітря завдали по Синельниковському району на межі Запорізької та Донецької областей.