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У Запорізькій області окупанти розстріляли авто з цивільними: є загиблі

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Машина рухалася з Бердянська в напрямку села Кам’яне. Двоє людей загинуло на місці.

Вчора, 27 лютого о 19:00 у Запорізькій області російські військові розстріляли автомобіль ВАЗ.

Про це розповів речник Запорізької обласної військової адміністрації, полковник ЗСУ Іван Ареф’єв.

У машині перебували 4 особи — жінка та 3 чоловіки. Вони рухалися з Бердянська в напрямку села Кам’яне. Двоє людей загинуло на місці. Подружжю вдалося врятуватися.

Нагадаємо, що на Буковині обстріляли автомобіль швидкої з медиками. Також повідомлялося, що окупанти розстріляли аптеку та автівки у Горенці на Київщині.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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