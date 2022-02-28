У Запорізькій області окупанти розстріляли авто з цивільними: є загиблі

У Запорізькій області окупанти розстріляли авто з цивільними: є загиблі

Машина рухалася з Бердянська в напрямку села Кам’яне. Двоє людей загинуло на місці.

Вчора, 27 лютого о 19:00 у Запорізькій області російські військові розстріляли автомобіль ВАЗ.

Про це розповів речник Запорізької обласної військової адміністрації, полковник ЗСУ Іван Ареф’єв.

У машині перебували 4 особи — жінка та 3 чоловіки. Вони рухалися з Бердянська в напрямку села Кам’яне. Двоє людей загинуло на місці. Подружжю вдалося врятуватися.

Нагадаємо, що на Буковині обстріляли автомобіль швидкої з медиками. Також повідомлялося, що окупанти розстріляли аптеку та автівки у Горенці на Київщині.