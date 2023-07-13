У Запорізькій області окупанти шукають коригувальників та диверсантів: деталі

Російські окупанти закрили на в’їзд і виїзд тимчасово захоплене селище Пришиб Запорізької області, а в Мелітополі - влаштували облаву.

Про це повідомив легітимний міський голова Мелітополя Іван Федоров.

У селищі в людей перевіряють документи. Федоров каже, що, за інформацією місцевих, у селище завезли росгвардійців, які шукають коригувальників.

"Росіяни від ранку влаштували облави, встановили блок-пости, перевіряють документи і телефони у всіх водіїв та пішоходів, проводять побудинкові обшуки, - наголосив мер.

Тим часом в окупованому Мелітополі росіяни "вдень і вночі шукають "диверсантів". В місті окупанти перекрили вулицю Казарцева на мікрорайоні: влаштували облаву.

"Закликаю мешканців бути обережними і триматися якнайдалі від ворога: під "гарячу руку" окупантів може потрапити кожен", - наголошує Федоров.

Нагадаємо, зранку 13 липня у Маріуполі прогриміли вибухи: є "приліт" в казарму кадирівців. Попередньо, поранених кадирівців вивозили потайки в бік Донецька, що може свідчити про їх важкий стан.

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