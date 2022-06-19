У Запорізькій області окупанти викрали голову помісної церкви

У Запорізькій області окупанти продовжують тероризувати мирних жителів.

У Василівці вони викрали священнослужителя однієї з місцевих церков.

Про це повідомляє Штаб оборони Запорізького краю.

"Російські загарбники на окупованій території продовжують здійснювати воєнні злочини і викрадати людей: в місті Василівка військовослужбовці рф, забрали голову "Помісної церкви євангельських християн-баптистів м. Василівка" та повезли в невідомому напрямку", - йдеться в повідомленні Штабу.

Триває перешкоджання виїзду мирних жителів на територію, контрольовану українською владою.

Нагадаємо, що російські окупанти стягують у Запорізьку область з Криму важку техніку та боєприпаси.

У Запорізькій області ЗСУ добряче поколошматили окупантів - понад 30 загиблих і 40 поранених.

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