У Запорізькій області окупанти з "Градів" обстріляли 12 сел

У Запорізькій області окупанти з "Градів" обстріляли 12 сел

Російські війська застосували танки, гради, бронетранспортери, піхоту.

У Запорізькій області тривають запеклі бої. Окупанти обстрілюють населенні пункти області з РСЗВ.

Про це повідомляють у Територіальній обороні ЗСУ.

Повідомляються, що батальйони Запорізької окремої бригада територіальної оборони ведуть бої по всій довжині лінії фронту.

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"Ворогом були обстріляні селища Старомайорське, Макарівка, Сторожеве, Нескучне, Времівка, Приютне, Вишневе, Малинівка, Полтавка, Новодарівка, Новоукраїнське, Степове. Рашистські війська застосували танки, гради, бронетранспортери, піхоту. Наші відважні воїни самовіддано тримають оборону, місцями здійснюючи контрнаступальні операції за підтримки авіації, систем залпового вогню, артилерії, мінометів, бронетранспортерів знищуючи особовий склад та техніку ворога", - повідомляють в теробороні.

Нагадаємо, що окупанти обстріляли місто Кремінна у Луганській області. В результаті поцілено спорткомплекс "Олімп", який нещодавно вдбудували у межах президентської програми "Велике будівництво".