У Запорізькій області окупанти захопили агропідприємство і обчистили будинок культури та школу

У Запорізькій області окупанти захопили агропідприємство і обчистили будинок культури та школу

Не маючи змоги перемогти українських воїнів на полі бою, російські терористично-окупаційні війська намагаються тиснути на мирне населення Запорізької області і знайти колаборантів, що погоджуються співпрацювати з ворогом.

Окупанти захопили кілька підприємств на території області. Зокрема, агропідприємство "Агрокоїн".

Про це повідомляють у Штабі оборони Запорізького краю.

"Компанія “Агрокоін”, а саме тепличний комбінат Енергодара, захоплена окупантами за підтримки колаборантів. Керівництво не має контролю над відватаженням продукції, а всі вторговані кошти окупанти використовують у своїх цілях", - повідомляють у Штабі.

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Також окупанти продовжують мародерити у захоплених населенних пунктах, відбираючи у місцевих жителів автівки і телефони.

"У с. Орлянське Василівського району окупанти зайняли будинок культури і школу, яку пограбували. Крім цього, стало відомо, що вони вдерлися до Смирновського будинку культури Пологівського району і викрали звідти 4 комп'ютери 12 моніторів, 8 МФУ, 2 ноутбуки та систему відеоспостереження", - повідомили у Штабі оборони.

Нагадаємо, що у Запорізькій області оборонці провели вдалу вилазку і добряче прорідили ряди окупантів.