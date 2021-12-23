Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіРецептиАстрологіяВідеоЗдоров’яСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

У Запорізькій області перекинувся бус із 20 дітьми, які їхали на змагання: фото

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Запорізькій області перекинувся бус із 20 дітьми, які їхали на змагання: фото

ГУ Національної поліції у Запорізькій області

У поліції встановлюють причини ДТП.

Поблизу села Скельки Василівського району Запорізької області в четвер, 23 грудня, перекинувся мікроавтобус, який віз дітей на змагання. У ДТП постраждав тренер. 

Про це повідомили в Нацполіції Запорізької області. 

Відомо, що ДТП сталась о 15:30. Мікроавтобус, у якому їхали на змагання 20 дітей, віком 10-11 років, їхніх троє батьків та тренер, злетів у кювет та перекинувся. Неповнолітні не постраждали. За медичною допомогою звернувся лише тренер дітей, у нього травма голови. 

У поліції відкрили провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу.

Крім цього, щодо власника фірми-перевізника складений адміністративні протокол за ст. 140 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Правоохоронці встановлюють обставини та причини ДТП. 

Читайте також: 

У Києві сталася ДТП з трьома автівками - троє людей потрапили до лікарні | Новини Києва

У Києві сталася ДТП з трьома автівками - троє людей потрапили до лікарні | Новини Києва
Наступна публікація