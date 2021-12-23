У Запорізькій області перекинувся бус із 20 дітьми, які їхали на змагання: фото

У поліції встановлюють причини ДТП.
Поблизу села Скельки Василівського району Запорізької області в четвер, 23 грудня, перекинувся мікроавтобус, який віз дітей на змагання. У ДТП постраждав тренер.
Про це повідомили в Нацполіції Запорізької області.
Відомо, що ДТП сталась о 15:30. Мікроавтобус, у якому їхали на змагання 20 дітей, віком 10-11 років, їхніх троє батьків та тренер, злетів у кювет та перекинувся. Неповнолітні не постраждали. За медичною допомогою звернувся лише тренер дітей, у нього травма голови.
У поліції відкрили провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу.
Крім цього, щодо власника фірми-перевізника складений адміністративні протокол за ст. 140 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Правоохоронці встановлюють обставини та причини ДТП.
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