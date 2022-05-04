У Запорізькій області після зустрічі з ЗСУ окупанти накивали п'ятами, залишивши поранених і загиблих

У Запорізькій області після зустрічі з ЗСУ окупанти накивали п'ятами, залишивши поранених і загиблих

У Запорізькій області окупанти було сунулися на позиції ЗСУ, але отримали "на горіхи" і змушені були втекти.

При чому неушкоджені російські вояки так поспішали залишити поле бою, що "забули" поранених і вбитих.

Про це повідомив журналіст Роман Цимбалюк.

"1 травня під час бойових дій у Запорізькій області було атаковано підрозділи БТГр 71 мотострілецького полку (в/ч 16544, станиця Калинівська, Чеченська республіка) зі складу 42 мотострілецької дивізії. Внаслідок невдалої спроби наступу зазначеного підрозділу на позиції ЗСУ загинуло 5 військовослужбовців, 9 тяжко поранені. При цьому військовослужбовці, що вижили, втекли з поля бою, кинувши всіх поранених і тіла загиблих", - повідомив журналіст.

Нагадаємо, що з березня цього року на контрольно-постових пунктах Південного та Північнокавказького федеральних округів РФ регулярно затримують військовослужбовців, які нелегально провозять зброю та боєприпаси з України. Переважно це солдати 58 загальновійськової армії (в/ч 47084, Владикавказ), які планували використовувати зброю в особистих цілях або продати.

Читайте також: