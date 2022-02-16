Сидять на тонкій кризі: у Запорізькій області триває спецоперація з порятунку рибалок

Сидять на тонкій кризі: у Запорізькій області триває спецоперація з порятунку рибалок

На місце події прибули рятувальники та співробітники поліції.

В Енергодарі вісім осіб вийшли на тонку кригу каналу. На місце виїхали рятувальники та поліція.

Про це повідомили у ДСНС Запорізької області.

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“До служби порятунку 101 надійшло повідомлення про надзвичайну подію на кризі прогулянкового каналу в м. Енергодар. Незважаючи на попередження рятувальників та прогнози Гідрометцентру, група людей вийшла на кригу, товщина якої становить 3 сантиметра”, - йдеться у повідомленні.

На місце події прибули рятувальники та співробітники поліції, які намагаються вмовити людей залишити кригу. До рятувальної операції залучений катер на повітряній подушці Марс 700. Операція з порятунку триває.

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Нагадаємо, у Черкаській області в акваторії річки Дніпро відкололася крижина, на якій перебувало орієнтовно від 50 до 200 рибалок. Двома риболовецькими баркасами до берега було доставлено близько 70 осіб, а 100 людей самостійно пішки дісталися берега.

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