У Запорізькій області пошкоджено опори антидронових тунелів
Через сильний вітер на Запоріжжі постраждала інфраструктура антидронового захисту
У Запорізькій області на окремих ділянках прифронтових доріг зафіксовано часткове руйнування опор антидронових тунелів унаслідок сильних поривів вітру.
Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram.
За його словами, пошкодження сталися на кількох ділянках дорожньої інфраструктури, що перебувають у прифронтовій зоні. Йдеться про елементи антидронових тунелів, які використовуються для захисту логістичних маршрутів від повітряних загроз.
Федоров зазначив, що експлуатацію цих ділянок антидронових тунелів здійснюють інженерні підрозділи Сил безпеки і оборони України. Для реагування на нештатну ситуацію на місце вже залучено додаткові сили та засоби інженерних підрозділів.
Наразі розпочинаються роботи з ліквідації наслідків негоди та відновлення пошкоджених конструкцій.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що після російських атак у Дніпропетровській та Запорізькій областях триває відновлення мереж.