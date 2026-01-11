ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
176
Час на прочитання
1 хв

У Запорізькій області пошкоджено опори антидронових тунелів

Через сильний вітер на Запоріжжі постраждала інфраструктура антидронового захисту

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Антидронові тунелі

Антидронові тунелі / © The New York Times

У Запорізькій області на окремих ділянках прифронтових доріг зафіксовано часткове руйнування опор антидронових тунелів унаслідок сильних поривів вітру.

Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram.

За його словами, пошкодження сталися на кількох ділянках дорожньої інфраструктури, що перебувають у прифронтовій зоні. Йдеться про елементи антидронових тунелів, які використовуються для захисту логістичних маршрутів від повітряних загроз.

Федоров зазначив, що експлуатацію цих ділянок антидронових тунелів здійснюють інженерні підрозділи Сил безпеки і оборони України. Для реагування на нештатну ситуацію на місце вже залучено додаткові сили та засоби інженерних підрозділів.

Наразі розпочинаються роботи з ліквідації наслідків негоди та відновлення пошкоджених конструкцій.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що після російських атак у Дніпропетровській та Запорізькій областях триває відновлення мереж.

Дата публікації
Кількість переглядів
176
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie