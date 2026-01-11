У Запорізькій області пошкоджено опори антидронових тунелів

Антидронові тунелі / © The New York Times

У Запорізькій області на окремих ділянках прифронтових доріг зафіксовано часткове руйнування опор антидронових тунелів унаслідок сильних поривів вітру.

Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram.

За його словами, пошкодження сталися на кількох ділянках дорожньої інфраструктури, що перебувають у прифронтовій зоні. Йдеться про елементи антидронових тунелів, які використовуються для захисту логістичних маршрутів від повітряних загроз.

Федоров зазначив, що експлуатацію цих ділянок антидронових тунелів здійснюють інженерні підрозділи Сил безпеки і оборони України. Для реагування на нештатну ситуацію на місце вже залучено додаткові сили та засоби інженерних підрозділів.

Наразі розпочинаються роботи з ліквідації наслідків негоди та відновлення пошкоджених конструкцій.

