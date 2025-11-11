ТСН у соціальних мережах

38
1 хв

У Запорізькій області пролунали вибухи — ОВА

Повітряні сили попередили про активність ворожих безпілотників у кількох регіонах України.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
БаЛА атакували Запоріжжя

БаЛА атакували Запоріжжя / © MIL.IN.UA

У ніч проти 11 листопада у Запорізькій області пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Про це йдеться у повідомленні голова Запорізької ОВА Івана Федорова.

«Вибухи у Запорізькій області. До відбою залишайтеся у безпечних місцях», — йдеться у повідомленні.

Перед вибухами Повітряні сили повідомили про кілька ворожих безпілотників у Запорізькій області.

Крім того, за повідомленнями військових, БпЛА фіксують у Харківський та Дніпропетровський областях.

Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 11 листопада атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Ми раніше інформували, що російські загарбники в ніч проти 10 листопада атакували Україну аеробалістичними ракетами «Кинджал».

