У Запорізькій області пролунали вибухи — ОВА
Повітряні сили попередили про активність ворожих безпілотників у кількох регіонах України.
У ніч проти 11 листопада у Запорізькій області пролунали вибухи під час повітряної тривоги.
Про це йдеться у повідомленні голова Запорізької ОВА Івана Федорова.
«Вибухи у Запорізькій області. До відбою залишайтеся у безпечних місцях», — йдеться у повідомленні.
Перед вибухами Повітряні сили повідомили про кілька ворожих безпілотників у Запорізькій області.
Крім того, за повідомленнями військових, БпЛА фіксують у Харківський та Дніпропетровський областях.
Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 11 листопада атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Ми раніше інформували, що російські загарбники в ніч проти 10 листопада атакували Україну аеробалістичними ракетами «Кинджал».