БаЛА атакували Запоріжжя / © MIL.IN.UA

Реклама

У ніч проти 11 листопада у Запорізькій області пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Про це йдеться у повідомленні голова Запорізької ОВА Івана Федорова.

«Вибухи у Запорізькій області. До відбою залишайтеся у безпечних місцях», — йдеться у повідомленні.

Реклама

Перед вибухами Повітряні сили повідомили про кілька ворожих безпілотників у Запорізькій області.

Крім того, за повідомленнями військових, БпЛА фіксують у Харківський та Дніпропетровський областях.

Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 11 листопада атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Ми раніше інформували, що російські загарбники в ніч проти 10 листопада атакували Україну аеробалістичними ракетами «Кинджал».