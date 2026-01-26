ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
7
Час на прочитання
1 хв

У Запорізькій області пролунали вибухи — ОВА

У ніч проти 26 січня в Запорізькій області під час повітряної тривоги було чутно вибухи.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Вибухи пролунали у Запорізькій області

Вибухи пролунали у Запорізькій області / © Getty Images

У Запорізькій області в ніч проти 26 січня пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

«Вибухи у Запорізькій області. До відбою залишайтеся у безпечних місцях», — йдеться у повідомленні.

Пізніше Федоров уточнив, що ворог атакував Запорізький район.

«У Вільнянську здійнялася пожежа. Там пошкоджені багатоповерхівки — вибиті вікна, понівечені фасади. Попередньо, минулося без постраждалих», — йдеться у повідомленні.

Перед вибухами у Повітряних силах повідомляли про рух ворожих ударних БпЛА у напрямку Запоріжжя.

Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 26 січня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Ми раніше інформували, що російський безпілотник влетів у будинок на Донеччині, в результаті чого загинули батько та його 5-річний син.

Дата публікації
Кількість переглядів
7
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie