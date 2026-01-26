- Дата публікації
У Запорізькій області пролунали вибухи — ОВА
У ніч проти 26 січня в Запорізькій області під час повітряної тривоги було чутно вибухи.
У Запорізькій області в ніч проти 26 січня пролунали вибухи під час повітряної тривоги.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
«Вибухи у Запорізькій області. До відбою залишайтеся у безпечних місцях», — йдеться у повідомленні.
Пізніше Федоров уточнив, що ворог атакував Запорізький район.
«У Вільнянську здійнялася пожежа. Там пошкоджені багатоповерхівки — вибиті вікна, понівечені фасади. Попередньо, минулося без постраждалих», — йдеться у повідомленні.
Перед вибухами у Повітряних силах повідомляли про рух ворожих ударних БпЛА у напрямку Запоріжжя.
Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 26 січня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Ми раніше інформували, що російський безпілотник влетів у будинок на Донеччині, в результаті чого загинули батько та його 5-річний син.