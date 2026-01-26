Вибухи пролунали у Запорізькій області / © Getty Images

У Запорізькій області в ніч проти 26 січня пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

«Вибухи у Запорізькій області. До відбою залишайтеся у безпечних місцях», — йдеться у повідомленні.

Пізніше Федоров уточнив, що ворог атакував Запорізький район.

«У Вільнянську здійнялася пожежа. Там пошкоджені багатоповерхівки — вибиті вікна, понівечені фасади. Попередньо, минулося без постраждалих», — йдеться у повідомленні.

Перед вибухами у Повітряних силах повідомляли про рух ворожих ударних БпЛА у напрямку Запоріжжя.

Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 26 січня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Ми раніше інформували, що російський безпілотник влетів у будинок на Донеччині, в результаті чого загинули батько та його 5-річний син.