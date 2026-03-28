Робота сили ППО / © Associated Press

У Запорізькій області увечері 27 березня пролунали вибухи.

Про це повідомив голова місцевої ОВА Іван Федоров.

Він повідомив про вибухи та роботу сил протиповітряної оборони.

Перед вибухами Повітряні сили повідомляли про рух ворожих ударних БпЛА у напрямку області.

Раніше повідомлялося, що на Херсонщині внаслідок російських обстрілів загинула жінка, ще один чоловік травмувався через підрив на міні.

Ми раніше інформували, що восіяни, 27 березня, атакували Кривий Ріг, під ударом опинилися об’єкти промислової та енергетичної інфраструктури.