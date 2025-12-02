ТСН у соціальних мережах

У Запорізькій області пролунали вибухи: що відомо

Через загрозу обстрілу мешканцям Запорізької області слід перебувати в укриттях.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Стовп диму

Стовп диму / © DepositPhotos

У Запорізькій області вдень 2 грудня пролунали вибухи. Деталі встановлюються.

Про це повідомляють моніторингові канали.

Мешканців області влада закликала перебувати в укриттях.

«Вибухи у Запорізькій області! До відбою залишайтеся у безпечних місцях», — зазначив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Раніше у Запорізькій області була оголошена повітряна тривога.

