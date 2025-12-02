- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 60
- Час на прочитання
- 1 хв
У Запорізькій області пролунали вибухи: що відомо
Через загрозу обстрілу мешканцям Запорізької області слід перебувати в укриттях.
У Запорізькій області вдень 2 грудня пролунали вибухи. Деталі встановлюються.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Мешканців області влада закликала перебувати в укриттях.
«Вибухи у Запорізькій області! До відбою залишайтеся у безпечних місцях», — зазначив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Раніше у Запорізькій області була оголошена повітряна тривога.