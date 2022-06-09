У Запорізькій області російські голодранці поцупили у місцевих гусеничний екскаватор і КамАЗи

У Запорізькій області російські голодранці поцупили у місцевих гусеничний екскаватор і КамАЗи

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області російські окупанти продовжують прибирати до рук майно українців.

Цього разу вони обікрали жителів Бердянського та Пологівського районів.

Про це повідомляють у Запорізькій обласній військовій адміністрації.

"Російські "дикуни" на тимчасово зайнятих територіях продовжують займатися мародерством. У с. Берестове, Бердянського району та с. Пологи та Верхній Токмак Пологівського району окупанти викрали гусеничний екскаватор Kamatsu, автомобіль Тoyota Hilyx та два вантажні автомобілі "КамАЗ", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше в окупованому Бердянську російські голодранці вкрали судна-катери, трактори та вантажівку.

Раніше Олег Скрипка розповів, що до його будинку вдерлися російські окупанти. Загарбники забрали лише дрібні речі, а цінні – залишили.

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