У Запорізькій області рятувальники відбуксирували понад 250 авто із розмитої дороги (відео)

Після тривалого дощу проїхати до Запоріжжя об’їзною дорогою біля Кам’янського фізично не можна.

У Запорізькій області рятувальники відбуксирували 50 вантажівок та дві сотні легкових автомобілів, які застрягли під селом Кам’янське, де дощі розмили об'їзну ґрунтову дорогу.

Відео з місця події оприлюднило Головне управління ДСНС України у Запорізькій області.

"У зв'язку з різким погіршенням погодних умов – сильними зливами, які спостерігалася на території Запорізької області, об'їзну ґрунтову дорогу у селі Кам'янське розмило. Водії опинилися у пастці без жодної можливості подолати цю ділянку шляху", - йдеться у повідомленні.

За словами рятувальників, складність оперативного реагування полягала у тому, що деякі вантажні автомобілі доводилося витягати, використовуючи декілька одиниць спецтехніки ДСНС водночас.

Операція тривала майже 12 годин. Від ГУ ДСНС залучалося 2 одиниці техніки, 7 осіб особового складу.

Нагадаємо, евакуація з окупованого Енергодара тимчасово неможлива. Після тривалого дощу проїхати до Запоріжжя об’їзною дорогою біля Кам’янського фізично не можна.

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