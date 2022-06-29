У Запорізькій області "самомінуснувся" ворожий гелікоптер

На окупованій території Запорізької області самоліквідувався ворожий гелікоптер.

Він просто під час польоту впав на земллю.

Про це повідомив військовослужбовецт ЗСу Анатолій Штефан "Штірліц".

"Ще мінус один гелікоптер московитів. Вчора. 28 червня, близько 18:30 - 19:00 в Якимівському районі неподалік села Володимирівка працівники, які перебували в полях, стали свідками падіння гелікоптера расіян. Швидше за все сталося через технічну несправність, або він щось зачепив. Після падіння піднявся чорний дим, судячи з усього, загорівся", - проінформував Штірліц.

За словами місцевих, на місце падіння ворожого гелікоптера, який "приземлився" від них на значній відстані, приїхало багато окупантів і так звана "міліція".

Фото та відео падіння вертольота свідки зробити не встигли.

Нагадаємо, що українські штурмовики та гелікоптери завдали ударів по скупченням ворожої сили та техніки, опорному пункту та зенітно-ракетному комплексу “Стріла-10”.

Нагадаємо, що винищувач окупантів ракетами вдарив по літаках ЗСУ - українські пілоти спрацювали на відмінно.

Раніше українські гелікоптери на півдні вдарили по скупченню живої сили та військової техніки окупантів.

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