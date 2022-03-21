У Запорізькій області СБУ взяла під контроль об'єкти з великим обсягом хімречовин

У Запорізькій області СБУ взяла під контроль об'єкти з великим обсягом хімречовин

Йдеться про використання та зберігання хімічних речовин 1-4 класу небезпеки.

В Запорізькій області посилили охорону об'єктів, де великі обсяги хімічних речовин.

Про це повідомили у пресслужбі Запорізької обласної військової адміністрації.

“На території області зосереджені практично всі основні галузі промисловості. Основу складають металургійний та енергетичний комплекси. На території області зареєстровані хімічно-небезпечні підприємства, технологічний процес яких використовує хімічні речовини - хлор, аміак та інші”, - йдеться у повідомленні.

На тих об’єктах, де виробничий процес цього не дозволяє, а обсяги хімічних речовин достатньо великі, до спеціалізованих служб підприємств для посилення контролю долучена СБУ.

Зазначається, що після початку вторгнення Російської Федерації всі ці підприємства перейшли у режим посиленого контролю за умовами використання та зберігання хімічних речовин 1-4 класу небезпеки.

Наприклад, частиною об’єктів вжито заходів щодо максимальної мінімізації ризиків - аміак практично весь стравлено через ємності з водою. Таким чином загрози від витоку аміаку ліквідовано.

Як повідомлялося, на світанку 21 березня внаслідок російського ворожого обстрілу на Сумщині пошкоджено резервуар з аміаком ємністю у 50 тон. Станом на 05:00 спостерігався незначний витік аміаку. О 7:15 його локалізували. Зона ураження становила близько 2.5 км. Внаслідок атаки окупантів одна особа травмована - це працівник підприємства.