У Запорізькій області собака викопала на цвинтарі яму і жила у ній із цуценятами: тварин довелося рятувати

Дитинчат забрали та помістили у тепле місце.
У селищі Вознесенка під Мелітополем собака викопала у могилі на цвинтарі яму і спорудила собі там будинок. У ньому вона жила разом із цуценятами.
Про це пише "Ріа Мелітополь".
Мешканці селища знайшли цуценят із собакою в ямі, в яку вони залізли. Тварини були мокрі та замерзлі. Щоби їх дістати, на місце довелося викликати рятувальників. Коли надзвичайники витягували їх з укриття, мати чотирилапих злякалася і втекла. Її дитинчат забрали та помістили у тепле місце.
Пошуками собачки зайнялися волонтери. Її вони виявили на тому ж цвинтарі, після чого відвезли її та цуценят на перетримку.
Нагадаємо, що кіт, який качає прес у тренажерному залі, підірвав Мережу.
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