У Запорізькій області тривають локальні бої по всій лінії зіткнення - Штаб оборони

У Запорізькій області тривають локальні бої по всій лінії зіткнення - Штаб оборони

У Запорізькій області по всій лінії зіткнення тривають локальні бої між захисниками регіону та російськими окупантами.

В регіоні лунають артилерійські обстріли не тільки військових позицій українських воїнів, але мирних кварталів сіл, селищ та міст регіону.

Про це повідомляють у Штабі оборони Запорізького краю.

Наслідком обстрілів стають пожежі, які ліквідують співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій. Через обстріли у селі Кам'янське Василівського району сталася пожежа - горів гараж з автомобілем та господарчі споруди.

Групою розмінування в Оріхові в житловому масиві вилучено та знищено безпечні залишки двох реактивних снарядів "Град" та один снаряд 152-мм калібру. У селі Приморське вилучено та знищено на місці 220-мм реактивний снаряд.

За порушення правил комендантської години минулої доби затримано та доправлено до підрозділів поліції 14 чоловіків та 4 жінки, до регіональних територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки передано 9 осіб, яким вручено повістки.

Нагадаємо, що 29 квітня пiд час нальоту авіації РФ, військовослужбовець строкової служби однієї з частин Національна гвардія України , перебуваючи на бойовому чергуванні в Запорізькій області, вправно використав ПЗРК "ИГЛА" і вгатив ним по російському літаку.

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