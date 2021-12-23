У Запорізькій області троє чоловіків намагалися вкоротити собі віку

У Запорізькій області троє чоловіків намагалися вкоротити собі віку

Усіх "самогубців" врятували і доправили до лікарні.

У Запорізькій області вчора, 22 грудня, зафіксували три спроби звести рахунки з життям. В усіх випадках "самогубців" врятували працівники швидкої.

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Про це повідомляють у Запорізькому обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

У Запоріжжі на вулиці Кочубея 16-річний підліток завдав собі ножове поранення. Першу допомогу йому надали медики швидкої, а далі хлопця ушпиталили з колото-різаною раною грудної клітини до лікарні.

У селищі Андріївка Бердянського району повісився 33-річний чоловік. Очевидці викликали швидку. Медики "відкачали" самогубцю і живого доправили до лікарні.

У місті Кам'янка-Дніпровська Василівського району 48-річний чоловік намагався вбити себе ножем. Медики швидкої врятували чоловіка і з проникним пораненням грудної клітки госпіталізували до лікарні.

Нагадаємо, що Миколаєві у квартирі багатоповерхового житлового будинку знайшли мертвою 13-річну школярку. Дівчинка вкоротила собі віку шляхом повішання.

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