У Запорізькій області турагентство продавало клієнтам підроблені ПЛР-тести на коронавірус

500 гривень - вартість однієї такої довідки.

На Запоріжжі представники місцевого туристичного агентства виготовляли і продавали довідки з негативним результатом на COVID-19 для перетину державного кордону. Їхніми клієнтами були переважно туристи, які планували поїздку в іншу країну.

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Як повідомили у пресслужбі Кіберполіції України, зловмисники в Інтернеті рекламували свої послуги з виготовлення підробленої медичної документації. З початку року вони сфальсифікували понад 100 довідок.

Вартість однієї такої довідки - 500 гривень. Медична документація видавалась на бланках з підробленою печаткою однієї з Державних установ Міністерства охорони здоров’я Запоріжжя та з підписом завідувача лабораторії.

В офісі турагентства правоохоронці провели обшуки і вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, підроблені ПЛР-тести та "чорнові" записи. Під час попереднього огляду вилученої техніки виявлено відправлення скан-копій ПЛР-тестів клієнтам туристичного агентства.

Також обшук провели у Державній установі Міністерства охорони здоров’я. Встановлено, що відомості до бази даних медичної установи не вносилися, дослідження не проводилися та порядковий номер довідки не відповідав порядковому номеру в установі.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до трьох років. Вирішується питання щодо оголошення фігурантам про підозру.

Нагадаємо, В Одеській області затримали українців, які намагалися в'їхати до країни з підробленими ПЛР-тестами.

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