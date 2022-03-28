У Запорізькій області в захоплених Пологах окупанти закатували сімох людей

Сліди звірств окупанти намагалися приховати пожежею.

У Запорізькій області в одному з будинків у Пологах знайшли тіла сімох чоловіків та жінок. Усі вони мали сліди катувань.

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Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Запорізької області.

За фактом виявлення семи тіл людей з ознаками насильницької смерті відкрито кримінальне провадження.

"На тимчасово окупованій території міста Пологи під час гасіння пожежі у будинку було знайдено тіла людей жіночої та чоловічої статі з колото-різаними ранами та ушкодженнями термічної дії. Слідчим управління обласної поліції розпочато кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство", - повідомляють у поліції.

На теперішній час вживаються заходи щодо встановлення осіб потерпілих та обставин вчиненого злочину.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський повідомив, що деяких міських голів, яких в Україні викрали російські окупанти, знайшли мертвими.

"Вони викрадають мерів наших міст. Вони вбили деяких із них. Декого з них ми не можемо знайти. Декого з них ми вже знайшли і вони мертві", - сказав президент.

За словами президента, російська армія використовує на окупованій території ті ж методи, які використовувала на Донбасі у 2014 році.