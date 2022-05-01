У Запорізькій області українські захисники ліквідували півсотні окупантів та майже сотню відправили у шпиталь

У Запорізькій області українські захисники ліквідували півсотні окупантів та майже сотню відправили у шпиталь

Військовослужбовці Сил оборони Запорізької області продовжуютьдавати відсіч та стримувати російську агресію.

Воїни надають адекватну відповідь ворогу та знищують його живу силу та техніку.

Про це інформують у Штабі оборони Запорізького краю.

"Протягом минулої доби завдяки умілим діям та майстерності наших воїнів було знищено:

особового складу/ 55 осіб, 90 поранено;

літаків Су-25/ 1 од, пошкоджено 1 од;

танків/ 1 од;

бойових броньованих машин/ 13 од, з них 1 од броньована машина «Тигр»;

БПЛА/ 4 од;

самохідних артилерійських установок 2С1/ 1 од;

122 мм гаубиць Д-30/ 2 од;

автомобільної техніки/ 13 од.", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в Запорізькій області продовжують активно діяти патріоти Руху опору. Слідом за мелітопольськими, в бій вступають і бердянські сили- вони відкривають полювання на окупантів та місцевих колаборантів.

"Головне управління розвідки України здобуло дані командного складу 291 гвардійського мотострілецького полку. До нього входять 226 воєнних злочинців, які скоюють масу злочинів проти людства у Запорізькій області та у Маріуполі", - повідомляють у Штабі оборони.

Нагадаємо, що радник керівника Офісу президента Олексій Арестович розповів, що російські окупаційні війська концентрують війська та готуються наступати у напрямках Гуляйполя та Кривого Рогу.

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