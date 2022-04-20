У Запорізькій області українські захисники "вполювали" півсотні окупантів і 17 одиниць ворожої техніки

У Запорізькій області оборонці провели вдалу вилазку і добряче прорідили ряди окупантів.

У Запорізькій області противник намагається наступати і просунутися вглиб у напрямкуобласного центру, але зазнає втрат і зосереджує основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів.

Про це повідомляють у Штабі оборони Запорізького краю.

"Воїни Сил оборони Запорізького краю за останню добу знищили 50 військовослужбовців ворога, 12 броньованих машин та 5 танків, 80 орків були поранені", - йдеться в повідомленні Штабу.

Російські війська продовжують здійснювати обстріли позицій ЗСУ та вести наступальні дії у напрямку Покровського - Гуляйполя.

В районі Білякова мелітопольці спостерігали пересування довгої колони техніки окупантів через місто у бік Запоріжжя. Ще понад 45 одиниць ворожої техніки мелітопольці спостерігали на вулиці Ломоносова на мікрорайоні. Здебільшого їхали тентовані вантажівки із живою силою окупантів, десяток бензовозів, танки. Окупанти сформували в Мелітополі вже 4-ту військову базу поблизу житлових кварталів. Накопичують там військову техніку.

Сили оборони Запорізького краю знищила ворожий радар поблизу Токмака Василівського району Запорізької області.

Підрозділи тактичної групи Запоріжжя продовжують готувати місто до оборони та здійснювати патрулювання з виставленням тимчасових спостережних постів і охорони важливих об’єктів. Патрульна поліція та поліція охорони продовжують виконувати завдання з охорони громадського порядку, здійснюють патрулювання та супроводження колон.

Нагадаємо, на Запоріжжі тривають бої з ворогом, українська оборона знищує живу силу окупантів.

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