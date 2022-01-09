У Запорізькій області в садку люди знайшли 100-кілограмову авіабомбу (фото)

100-кілограмову авіабомбу знешкодили піротехніки ДСНС.
У Запорізькій області у селі Василівка місцеві жителі виявили 100-кілограмову авіабомбу. Її знешкодили фахівці.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.
Відомо, що бомбу знайшли в саду люди в той момент, коли викорчовували старі дерева. На місце вони викликали рятівників.
Спеціалісти ідентифікували знахідку як 100-кілограмову авіабомбу часів минулих воєн. Піротехніки знешкодили небезпечний предмет у спеціально відведеному місці та з дотриманням техніки безпеки.
Додатково фахівці обстежили місце небезпечної знахідки. Загрозу місцевим жителям ліквідовано.
Нагадаємо, в с. Нагірянка Чортківського району, що на Тернопільщині, розкопали фугасну авіаційну бомбу ФАБ-250, часів Другої світової війни.
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